Ricerca e soccorso di una escursionista americana che si è trovata in difficoltà.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

DONNA SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO SUL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE DI SANT’ALFIO (CT)

Oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti in località Grotta di Serracozzo, sul territorio del Comune di Sant’Alfio (CT).

Si è trattato dell’intervento di ricerca e soccorso di B. M., una escursionista americana di 38 anni, che si è trovata in difficoltà.

Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto.

Grazie anche al determinante contributo di un vigile del fuoco libero dal servizio e conoscitore della zona, la donna è stata raggiunta, soccorsa e consegnata alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti sul post