Roma, giuramento Atleti del Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse e dei nuovi Vice Direttori Ginnico Sportivi.

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta, in data 7 ottobre 2026, presso la sala riunioni del Viminale, la cerimonia di giuramento dei sette neoassunti Atleti del Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse e dei due nuovi Vice Direttori Ginnico Sportivi assegnati all’Ufficio per le Attività Sportive, Rosario Dario Pirrone e Davide Cocchioni.

Alla cerimonia – presieduta dal Capo del Corpo, Ing. Marco Chimenti – hanno preso parte il Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo, Ing. Giuseppe Merendino, il Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive, Prof. Lamberto Cignitti e tutto il personale degli Uffici di Staff del Capo del Corpo.

Dopo aver rivolto un caloroso saluto ai giuranti e alle famiglie, il Capo del Corpo ha sottolineato il valore del giuramento, che sancisce il vincolo di lealtà verso la Costituzione, le leggi della Repubblica e, in particolare, verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; ha poi ricordato anche l’impegno a rappresentare il Corpo al meglio, in ogni circostanza e contesto anche in ambito sportivo. Al termine dell’intervento ha dichiarato aperta la solenne cerimonia, cedendo la parola all’Ing. Merendino, che ha dato lettura della formula di giuramento alla quale i giuranti, schierati, hanno risposto all’unisono e a gran voce con: “Lo giuro”.

Si è proseguito con la firma degli atti formali, nel corso della quale il prof. Cignitti ha presentato gli atleti, illustrando per ciascuno la disciplina sportiva di appartenenza e i risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale. Di seguito si elencano i nominativi dei sette Atleti: Brugnami Tommaso (ginnastica artistica, specialità volteggio) Del Vecchio Teodoro (Taekwondo, categoria -58kg), Fiorio Agnese (Arrampicata sportiva, specialità Speed) Salvatore Niccolo’Antony (Arrampicata sportiva, specialità Boulder), Scotto Di Carlo Viola (Nuoto – specialità, 50,100 Stile libero, 50,100 Farfalla), Tavola Alessandra (Scherma, specialità Fioretto), Tuba Andrea (Pattinaggio su ghiaccio, specialità Danza Coppia).

Al temine della cerimonia il Capo del Corpo e il Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive hanno rivolto agli Atleti ed ai nuovi Vice Direttori Ginnico Sportivi i migliori auguri per i futuri impegni sportivi e professionali, con la certezza che sapranno onorare e portare in alto – con profondo orgoglio – il nome e l’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.