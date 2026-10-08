Roma, la sanità di prossimità fa un nuovo passo avanti: apre il Nuovo Regina Margherita

ALESSANDRO MISTRETTA

ROMA – La sanità di prossimità fa un nuovo passo avanti nella Capitale. Il 17 luglio 2026 è stato inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità “Nuovo Regina Margherita”, insiemealla Casa della Comunità IMRE, con l’obiettivo di portare più servizi sanitari vicino ai cittadini. La nuova struttura è destinata ai pazienti che non hanno più bisogno di un ricovero ospedaliero tradizionale, ma che necessitano ancora di cure, assistenza infermieristica e riabilitazione prima del ritorno a casa. La Casa della Comunità offrirà invece visite specialistiche, prevenzione, assistenza infermieristica e servizi per seguire soprattutto anziani e persone con malattie croniche. L’intervento, con un investimento superiore ai 4 milioni di euro, rientra nel programma di rafforzamento della sanità territoriale previsto dal PNRR. L’obiettivo è alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire risposte più rapide ai cittadini. Con l’apertura di queste strutture cambia il modello di assistenza: non solo cure negli ospedali, ma una rete di servizi più vicina ai quartieri e ai bisogni quotidiani delle persone.

Alessandro Mistretta