Umberto I, inaugurata la nuova Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento

ALESSANDRO MISTRETTA

ROMA – Il 15 luglio 2026 il Policlinico Umberto I ha inaugurato la nuova Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento, un reparto destinato alla cura dei pazienti con malattie infettive altamente contagiose e dei malati con gravi deficit del sistema immunitario. La struttura dispone di 20 posti letto, di cui 8 in camere singole isolate, progettate con sistemi di controllo dell’aria per limitare il rischio di diffusione delle infezioni. L’intervento è costato circa 3,7 milioni di euro e rappresenta uno dei principali investimenti della Regione Lazio nel potenziamento delle strutture ospedaliere. Il nuovo reparto nasce anche dall’esperienza della pandemia, che ha evidenziato la necessità di disporre di spazi dedicati alla gestione delle emergenze sanitarie più complesse. Con questa inaugurazione il Policlinico Umberto I rafforza il proprio ruolo di centro di riferimento regionale, offrendo cure altamente specialistiche e una maggiore capacità di risposta in caso di emergenze infettive

Alessandro Mistretta