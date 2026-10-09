Calabria, incendio nella discarica di Pianopoli: vigili del fuoco al lavoro

Dalla giornata di ieri alle 18:00 è in corso un incendio all’interno della discarica di Pianopoli. I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento di Lamezia Terme, supportate da due autobotti per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni. In campo anche la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Martirano Lombardo e un mezzo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), con ulteriori dispositivi di protezione individuale.

Per consentire ai vigili di proseguire l’intervento anche durante la notte è stata inoltre predisposta una colonna fari, che permetterà di illuminare l’area interessata dalle operazioni. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

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