Camion si schianta e precipita da un viadotto, poi prende fuoco: morto l’uomo alla guida. 

Autostrada A2 del Mediterraneo – Il tir sbanda sull’asfalto bagnato, poi precipita dal viadotto Marinella e prende fuoco. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza sull’autostrada A1, all’altezza del km 274. Nel video si vede anche una seconda auto, quella che stava procedendo nello stesso senso di marcia del tir.

Qui la vettura inquadrata si ferma pochi istanti dopo l’esplosione dell’incendio e cerca di fare retromarcia per allontanarsi dalla nube di fumo nero.

A seguito del sinistro stradale avvenuto intorno alle 07.15 del 26 febbraio, il conducente del veicolo è deceduto. Angelo Gambardella, 56enne di Salerno, avrebbe perso il controllo del tir per cause che sono ancora da accertare.

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