venerdì, Ottobre 9, 2026
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Vigili del fuoco

Fumo al padiglione 16 dell’ospedale Sacco, evacuato il Reparto di Ginecologia

Il Faro

ttimi di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, al padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, dove il Reparto di Ginecologia – collocato al terzo terzo piano – è stato evacuato per la presenza di fumo.

Sul posto si sono recati immediatamente 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, arrivati all’ospedale attorno alle 11.30 che hanno provveduto a completare l’evacuazione del reparto, già avviata dagli addetti interni.

Fortunatamente non si sono registrate persone ferite e coinvolto e attualmente la situazione sarebbe sotto controllo. Secondo le prime ricostruzioni, il fumo sembrerebbe provenire dal sottotetto, ma al momento le cause sono ancora in fase di definizione.

https://primamilanoovest.it/cronaca/fumo-al-padiglione-16-dellospedale-sacco-evacuato-il-reparto-di-ginecologia/

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