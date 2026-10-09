Maltempo, decine di interventi dei vigili del fuoco: crolla anche parte di un palazzo

ono proseguiti per tutta la giornata odierna gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare le numerose chiamate per pali pericolanti e tabelloni pubblicitari resi instabili dalle avverse condizioni meteorologiche. La maggior parte delle richieste di intervento si è concentrata nel comune di Caserta.

Tra gli episodi più rilevanti, intorno alle 9,30, in piazza Vanvitelli, a Caserta, un albero è caduto su un’autovettura in sosta. Fortunatamente, non si sono registrati feriti e, al momento della caduta, non transitavano persone nella zona interessata.

Un altro intervento si è reso necessario intorno alle 9,15 in corso Umberto, nel comune di Casaluce, dove si è verificato il crollo di una parte di un fabbricato in stato di abbandono. Anche in questo caso, fortunatamente, non sono rimaste coinvolte persone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno proseguito le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle aree interessate, continuando a rispondere alle richieste della popolazione per limitare i rischi e i disagi causati dal maltempo.