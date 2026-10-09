In occasione della 25ª edizione di REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza, in programma da giovedì 8 a sabato 10 ottobre 2026, i Vigili del Fuoco saranno presenti con un proprio stand, presidiato da personale del Comando per tutta la durata della manifestazione.

La presenza alla fiera rappresenta un’importante occasione di incontro con il grande pubblico e con gli operatori del settore, attraverso la quale sarà possibile conoscere più da vicino mezzi, attrezzature e strumenti impiegati quotidianamente dai Vigili del Fuoco nelle attività di soccorso e nelle diverse situazioni di emergenza.

Un’opportunità per mostrare anche quegli aspetti del lavoro dei Vigili del Fuoco che, pur facendo parte della quotidianità del soccorso tecnico urgente, rimangono spesso meno conosciuti al grande pubblico: dalle particolari attrezzature utilizzate negli interventi alle tecniche operative, fino alla preparazione e alla professionalità necessarie per affrontare scenari complessi.

A completare la presenza dei Vigili del Fuoco a REAS 2026, sabato pomeriggio, nel piazzale della manifestazione, si terrà inoltre una dimostrazione operativa, che permetterà ai visitatori di vedere direttamente all’opera uomini, mezzi e attrezzature impiegati nelle attività di soccorso.

La partecipazione alla manifestazione sarà quindi un’occasione per avvicinare ulteriormente i cittadini al mondo dei Vigili del Fuoco, raccontando non solo l’intervento che arriva all’attenzione del pubblico, ma anche tutto ciò che vi è dietro: formazione, preparazione, tecnologia, organizzazione e lavoro di squadra

https://www.radiobrunobrescia.it/in-primo-piano/2026/10/09/reas-2026-i-vigili-del-fuoco-in-fiera-tra-mezzi-attrezzature-e-dimostrazioni-operative/