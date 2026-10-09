Scontro frontale sulla Paullese a Zelo: tre feriti, gravi un 56enne e una ragazza di 21 anni

Zelo Buon Persico (Lodi), 9 ottobre 2026 – Un frontale fra due auto nella notte e due giovani gravemente feriti: è il tragico epilogo dell’incidente avvenuto la notte scorsa sulla Paullese all’altezza di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. A scontrarsi un’Audi A4 e un’Alfa Romeo Giulia. Fra le cause che hanno determinato lo scontro, potrebbe esserci l’asfalto reso sdrucciolevole a causa della pioggia.

Sono rimaste ferite le tre persone che si trovavano a bordo dei due veicoli che, dopo l’impatto, intorno all’una di notte, sono andati completamente distrutti: un ragazzo di 22 anni, una ragazza di 21 e un uomo di 56 anni. Ad avere la peggio il 56enne che si trovava a bordo dell’Audi A4.

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