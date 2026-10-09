La compagine dei Vigili del fuoco si è aggiudicata la vittoria nella sesta edizione del torneo di calcio a 7 “Città di Viterbo, Santa Rosa 2026”. Oltre un mese di appassionanti incontri sino ad arrivare al verdetto finale. Mercoledì nel tardo pomeriggio l’atto conclusivo con il trionfo dei Vigili del fuoco che si sono imposti per 8-5 sul Pianeta Giustizia che era la compagine campione in carica.

Torneo Città di Viterbo: i vigili del fuoco si prendono il drappo battendo in finale i campioni uscenti

All’evento hanno partecipato le seguenti squadre che hanno dato vita alla combattuta fase di qualificazione che ha preceduto semifinali e, per l’appunto, la finalissima. Ecco tutti i team partecipanti: Anae sezione Muscarà di Viterbo, Sezione provinciale Avis di Viterbo, associazione Pianeta Giustizia, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria di Viterbo, Unitus-Università di Viterbo, Vigili del fuoco e Arma dei carabinieri.

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