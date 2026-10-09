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VIDEO – Vigile del fuoco morto e due feriti per il crollo del tetto durante un incendio

Il Faro

DURHAM, N.C. — Un vigile del fuoco di Durham è morto giovedì mattina quando il tetto di un edificio in fiamme è crollato mentre le squadre stavano combattendo l’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a una chiamata di emergenza ricevuta alle 3:15, che segnalava un incendio al civico 410 di Marly Drive, vicino alla U.S. 70 nella zona sud-orientale di Durham; lo ha reso noto in un comunicato il North Carolina State Bureau of Investigation. Secondo quanto riferito, l’edificio commerciale veniva utilizzato come abitazione.

https://www.firerescue1.com/line-of-duty-death-lodd/n-c-firefighter-dies-battling-structure-fire-two-others-injured?utm

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