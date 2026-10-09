Parte l’appello del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Arco, guidato dal comandante Claudio Zanoni, alla ricerca di nuove energie per guardare al futuro.

Il messaggio rivolto a chi sta pensando di avvicinarsi al Corpo è altrettanto chiaro: non sono richieste competenze già acquisite.

L’invito è rivolto a donne e uomini tra i 18 e i 44 anni, disponibili a mettersi in gioco, imparare nuove competenze e assumersi un impegno importante, conciliandolo con lavoro, famiglia e vita quotidiana. Il Corpo arcense è una realtà strutturata, compatta e costantemente addestrata, chiamata a rispondere a circa mille interventi l’anno. Numeri che raccontano da soli quanto il servizio dei volontari rappresenti una presenza fondamentale per la sicurezza di Arco e del suo territorio.

Il percorso comincia con un colloquio conoscitivo, utile a capire aspettative e caratteristiche del servizio. Seguono domanda di ingresso, visite mediche, prove ginniche e valutazioni psicofisiche e attitudinali.

La preparazione prevede quindi un corso base obbligatorio e un periodo di due anni di aspirantato, durante il quale i nuovi volontari vengono affiancati dai vigili più esperti.

Perché una divisa, prima ancora di essere indossata, va capita.

Ad Arco l’appello è aperto: per informazioni è possibile scrivere a info@vigilidelfuocoarco.it, telefonare allo 0464 517777 oppure presentarsi direttamente in caserma.

Per qualcuno potrebbe essere soltanto un colloquio conoscitivo. Per qualcun altro, invece, l’inizio di una scelta destinata a durare nel tempo: esserci quando la propria comunità chiama.

https://labusa.info/vigili-del-fuoco-di-arco-porte-aperte-a-nuovi-ingressi/