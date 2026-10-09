venerdì, Ottobre 9, 2026
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Vigili del fuoco

Vigili del fuoco di Arco, porte aperte a nuovi ingressi

Il Faro

Parte l’appello del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Arco, guidato dal comandante Claudio Zanoni, alla ricerca di nuove energie per guardare al futuro.

Il messaggio rivolto a chi sta pensando di avvicinarsi al Corpo è altrettanto chiaro: non sono richieste competenze già acquisite.

L’invito è rivolto a donne e uomini tra i 18 e i 44 anni, disponibili a mettersi in gioco, imparare nuove competenze e assumersi un impegno importante, conciliandolo con lavoro, famiglia e vita quotidiana. Il Corpo arcense è una realtà strutturata, compatta e costantemente addestrata, chiamata a rispondere a circa mille interventi l’anno. Numeri che raccontano da soli quanto il servizio dei volontari rappresenti una presenza fondamentale per la sicurezza di Arco e del suo territorio.

Il percorso comincia con un colloquio conoscitivo, utile a capire aspettative e caratteristiche del servizio. Seguono domanda di ingresso, visite mediche, prove ginniche e valutazioni psicofisiche e attitudinali.
La preparazione prevede quindi un corso base obbligatorio e un periodo di due anni di aspirantato, durante il quale i nuovi volontari vengono affiancati dai vigili più esperti.
Perché una divisa, prima ancora di essere indossata, va capita.

Ad Arco l’appello è aperto: per informazioni è possibile scrivere a info@vigilidelfuocoarco.it, telefonare allo 0464 517777 oppure presentarsi direttamente in caserma.
Per qualcuno potrebbe essere soltanto un colloquio conoscitivo. Per qualcun altro, invece, l’inizio di una scelta destinata a durare nel tempo: esserci quando la propria comunità chiama.

https://labusa.info/vigili-del-fuoco-di-arco-porte-aperte-a-nuovi-ingressi/

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