martedì, Ottobre 13, 2026
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Camion avvolto dalle fiamme sulla Roma-Civitavecchia: chiusa la A12 in un tratto

Il Faro

Momenti di paura questa sera lungo la A12 Roma-Civitavecchia per l’incendio di un mezzo pesante, completamente avvolto dalle fiamme all’altezza del km 36, nel territorio di Tolfa. Il rogo è divampato intorno alle 18:30 per cause ancora in corso di accertamento.

Scattato l’allarme, la Sala Operativa ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della squadra 26A. Data la vastità dell’incendio e la mole del veicolo, è stato necessario anche il supporto di un’autobotte per domare le fiamme.

Per garantire la sicurezza delle operazioni, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando inevitabili disagi e code lungo l’arteria

https://canaledieci.it/2026/10/12/camion-avvolto-dalle-fiamme-sulla-roma-civitavecchia-chiusa-la-a12-in-un-tratto/

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