Il Veneto trionfa nel primo Campionato italiano di rugby dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

La squadra del Veneto ha conquistato il primo storico Campionato italiano di rugby dei Vigili del fuoco, un evento che si è tenuto a Prato il 10 ottobre 2026. La formazione veneta ha dominato il torneo, superando un impegnativo percorso che ha incluso la fase a gironi, una combattuta semifinale contro il Lazio e una decisiva finale vinta contro la Sardegna. Questa competizione nazionale ha visto riunirsi le rappresentative regionali del Corpo, segnando un importante traguardo per il rugby all’interno dei Vigili del fuoco.

Il cammino verso il titolo è iniziato con la fase eliminatoria, dove il Veneto ha affrontato le squadre di Lombardia, Sardegna e Toscana Monti.

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