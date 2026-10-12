martedì, Ottobre 13, 2026
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Vigili del fuoco

Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio marchigiano

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DELLA MARCHE

FERMO (FM) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:00 circa in contrada Salette, a Fermo, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
La squadra VVF di Fermo ha estratto una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, in collaborazione con il personale sanitario, e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte. Due le persone trasportate al pronto soccorso di Fermo.
Per consentire le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico.

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FERMO (FM) – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:45 circa in via San Pietro Vecchio, a Fermo, per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.
La squadra VVF, intervenuta con due autobotti, ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza del veicolo che è andato completamente distrutto dalle fiamme.
Sul posto i Carabinieri di Fermo.

Dal Comando di Fermo.

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