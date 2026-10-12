Roma, l’Eur diventa alta sartoria: Mimì et Mamà porta in passerella la creatività degli studenti romani

Giovedì 8 ottobre al Palazzo dei Congressi la maison ha presentato la nuova collezione Eurythmia. A interpretare artisticamente l’Eur sono stati i ragazzi e le ragazze dei Licei Ugo Foscolo e Caravaggio

L’Eur cambia volto. Per una sera le sue architetture monumentali, le linee rigorose, i colonnati e le geometrie, che da sempre ne definiscono il carattere, entrano direttamente nella moda. È successo al Palazzo dei Congressi, giovedì 8 ottobre, dove Mimì et Mamà Alta Sartoria ha presentato Eurythmia, la nuova collezione Couture Donna Autunno/Inverno 2026-2027.

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