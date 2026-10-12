Sapori in scena: al Teatro Petrolini il Lazio si racconta

Sabato 17 ottobre 2026, a Testaccio, una giornata dedicata ai prodotti e alle tradizioni del territorio. Partecipazione gratuita, previa prenotazione.

Ci sono sapori che custodiscono ricordi, raccontano luoghi e fanno incontrare le persone. Da questo legame tra cibo, cultura e comunità nasce “Sapori in scena: Narrazione, cultura agricola e valorizzazione dei prodotti del Lazio”.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Stanza 236 APS, con il contributo di ARSIAL e Regione Lazio.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, dalle 10:30 alle 21:00, al Teatro Petrolini, in via Rubattino 5, nel cuore del quartiere Testaccio a Roma.

Una giornata interamente da assaporare, tra incontri, degustazioni e spettacoli. Protagonisti saranno i prodotti del Lazio e le storie che portano con sé: il lavoro di chi coltiva la terra, i saperi tramandati

tra generazioni, le tradizioni che continuano a vivere sulle nostre tavole. Il teatro diventerà così uno spazio di incontro e scoperta, dove conoscere il patrimonio agroalimentare regionale attraverso l’ascolto, il gusto e il piacere di stare insieme.

La giornata si aprirà alle 10:30 con la conferenza “Produzioni agroalimentari del Lazio e mitigazione dei cambiamenti climatici”, a cura dell’avvocato Giuseppe D’Ippolito, Ambasciatore del Patto europeo

per il clima: un’occasione per riflettere sul rapporto tra agricoltura, tutela dell’ambiente e futuro del territorio.

Alle 12:00, la chef Simona Panbianchi guiderà il pubblico in un percorso di educazione sensoriale, accompagnato da una degustazione di prodotti enogastronomici del Lazio. Un invito a riconoscere profumi,

sapori e caratteristiche delle produzioni locali, riscoprendo il valore di un assaggio consapevole.

Nel pomeriggio, alle 16:00, i sapori saliranno sul palcoscenico con “Il segreto della carbonara”, un corto teatrale che, attraverso il linguaggio della commedia, racconterà le tradizioni produttive laziali

e il legame tra territorio, paesaggio rurale e prodotti tipici.

Un modo per conoscere e riscoprire le nostre radici anche attraverso il sorriso.

A portare il saluto istituzionale della Città di Roma sarà il Consigliere di Roma Capitale Federico Rocca.

Il programma proseguirà alle 17:00 con una masterclass sui vini del Lazio e, dalle 18.00 alle 21.00, con una degustazione di prodotti enogastronomici regionali, per concludere la giornata nel segno della

convivialità.

“Sapori in scena” invita a guardare oltre il piatto, per ritrovare le persone, i luoghi e le tradizioni che rendono ogni prodotto parte di una storia collettiva. Una giornata aperta a chi ama il Lazio e a chi desidera conoscerlo meglio, lasciandosi accompagnare dai suoi sapori e dai suoi racconti”. Dichiara Cristina Valeri, Presidente

dell’associazione Stanza 236 APS. L’ingresso al teatro per l’intera giornata sarà gratuito.