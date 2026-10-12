VIDEO – Salvato lo speleologo bloccato nella grotta

VIGILI DEL FUOCO

URZULEI: CONCLUSE LE OPERAZIONI DOPO 26 ORE – Si sono concluse dopo 26 ore di lavoro le operazioni di soccorso per uno speleologo rimasto bloccato da ieri in una grotta nel territorio di Urzulei, in provincia di Nuoro, a seguito di un cedimento.

Più di 30 Vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni insieme al Soccorso Alpino. L’intervento, particolarmente delicato e complesso per il rischio di ulteriori crolli, ha richiesto un intenso lavoro per raggiungere e recuperare l’uomo.

Una volta portato fuori dalla grotta, lo speleologo è stato affidato ai sanitari che ne cureranno il trasporto in ospedale