martedì, Ottobre 13, 2026
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VIDEO – Salvato lo speleologo bloccato nella grotta

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

URZULEI: CONCLUSE LE OPERAZIONI DOPO 26 ORE – Si sono concluse dopo 26 ore di lavoro le operazioni di soccorso per uno speleologo rimasto bloccato da ieri in una grotta nel territorio di Urzulei, in provincia di Nuoro, a seguito di un cedimento.
Più di 30 Vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni insieme al Soccorso Alpino. L’intervento, particolarmente delicato e complesso per il rischio di ulteriori crolli, ha richiesto un intenso lavoro per raggiungere e recuperare l’uomo.
Una volta portato fuori dalla grotta, lo speleologo è stato affidato ai sanitari che ne cureranno il trasporto in ospedale

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