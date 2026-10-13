Fiamme su un treno, bloccata alta velocità Madrid-Barcellona

Secondo quanto ha informato Renfe in un comunicato, le 283 persone a bordo del convoglio sono state evacuate senza feriti, mentre le fiamme hanno interessato la parte posteriore del treno.

L’incidente è avvenuto nel tratto fra Calatayud e Saragozza, mentre il convoglio viaggiava in direzione nord, diretto a Figueres, in Catalogna. Per cause in corso di accertamento, si sono sviluppare le fiamme, provocando una densa colonna di fumo visibile all’esterno del convoglio.

Le carrozze dei passeggeri non sono state coinvolte direttamente, ma per consentire l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione del treno, è stato necessario interrompere l’alimentazione elettrica della linea dell’alta velocità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Provincia di Saragozza. I treni in transito sono stati fermati in diverse stazioni e sono state cancellate le partenze con ripercussioni non solo sui servizi di alta velocità di Renfe, ma anche su quelli delle compagnie private concorrenti Iryo e Ouigo.