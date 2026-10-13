mercoledì, Ottobre 14, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio ai pannelli fotovoltaici- Statale 16 a Roseto: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito segnalato

Il Faro

n incendio è divampato all’interno dell’azienda Salpa/Rolli, situata lungo la Statale 16 a Roseto degli Abruzzi, interessando i pannelli fotovoltaici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Secondo le primissime informazioni, ancora in fase di verifica, il rogo potrebbe essere stato provocato da un corto circuito. Si tratta, al momento, soltanto di un’ipotesi iniziale e saranno gli accertamenti a chiarire le cause dell’incendio.
Fortunatamente, stando alle prime notizie disponibili, non sembrerebbero esserci operai feriti. La situazione è in fase di aggiornamento e ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore.
Notizia in aggiornamento.

https://www.iduepunti.it/13-10-2026/incendio-ai-pannelli-fotovoltaici-nellazienda-salparolli-sulla-statale-16-roseto-vigili

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