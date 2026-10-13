mercoledì, Ottobre 14, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio nella notte, supermercato distrutto. Anziana trasportata in ospedale

Il Faro

Un supermercato cinese di via Carlo Marx, a Prato, è stato distrutto da un incendio verificatosi la scorsa notte. Si tratta del “Mondo Market” che si trova all’incrocio con via Zarini, con il rogo che ha impegnato per ore i vigili del fuoco intervenuti. Una donna di 79 anni è stata soccorsa per un principio di intossicazione e trasportata in codice giallo all’ospedale Santo Stefano. 

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada sino alle 8 di stamani per consentire il completamento delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.

Incendio nella notte, supermercato distrutto. Anziana trasportata in ospedale
https://www.firenzetoday.it/cronaca/incendio-supermercato-prato.html
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