Incendio nella notte, supermercato distrutto. Anziana trasportata in ospedale

Un supermercato cinese di via Carlo Marx, a Prato, è stato distrutto da un incendio verificatosi la scorsa notte. Si tratta del “Mondo Market” che si trova all’incrocio con via Zarini, con il rogo che ha impegnato per ore i vigili del fuoco intervenuti. Una donna di 79 anni è stata soccorsa per un principio di intossicazione e trasportata in codice giallo all’ospedale Santo Stefano.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada sino alle 8 di stamani per consentire il completamento delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.