Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEMARCIANO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10:00 lungo la Strada Statale Adriatica, al km 283+800, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un autocarro.

La squadra di Senigallia ha provveduto ad estrarre uno degli occupanti di una delle autovetture, affidandola alle cure del personale sanitario e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Tre le persone rimaste ferite nell’incidente.

Sul posto le forze dell’ordine

Dal Comando di Ancona

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FALCONARA MARITTIMA (AN) – RECUPERO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 07:00 in via Formica per un’autovettura finita su una scalinata.

La squadra di Ancona, con il supporto di un mezzo 4×4 dotato di attrezzatura idonea, ha provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del veicolo, trainandolo all’indietro fino alla sede stradale. L’autovettura è stata successivamente affidata al soccorso stradale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

Dal Comando di Ancona

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SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI – Intorno alle 10 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti in via Volta per la rimozione di alcune parti della grondaia di un edificio che minacciavano di cadere nella via laterale sottostante.

Si è proceduto poi con la verifica del cornicione e l’intonaco dello stesso fabbricato che presentava criticità proprio sulla facciata che si affaccia sulla via principale. Tutte le parti che costituivano un pericolo imminente sono state eliminate, evitando rischi per chi si trovasse a passare nei pressi.

Dal Comando di Ascoli Piceno