Cambio ai vertici della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna: arriva Francesco Orrù

Olbia. Cambio ai vertici della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna. Dopo due anni di mandato, Nicola Micele dal 15 ottobre prossimo lascerà il timone della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna, assumendo l’incarico a Torino di Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per il Piemonte. Contestualmente, Francesco Orrù, ad oggi Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, nominato Dirigente generale nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, assumerà l’incarico di nuovo Direttore Regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna.



Fra gli interventi di soccorso tecnico-urgente più complessi verificatisi nel corso dei due anni trascorsi in Sardegna e che hanno impegnato il dispositivo dei Vigili del fuoco sotto la guida di Micele, ricordiamo senz’altro l’emergenza del ciclone Harry, che ha colpito l’intero territorio regionale nel gennaio del 2026. Così come la campagna AIB che ogni estate mediamente impegna i Vigili del fuoco con circa 2.500 interventi per incendi di vegetazione, a fronte di oltre 35.000 interventi di soccorso che complessivamente i pompieri sardi svolgono ogni anno sull’intero territorio regionale. Da rimarcare poi l’organizzazione e lo svolgimento in questi due anni di numerose esercitazioni regionali e nazionali, anche finalizzate allo sviluppo di nuove procedure operative soprattutto nell’ambito della ricerca di persone disperse. Ed il concorso in esercitazioni internazionali o inter-agenzie, come la EU-Modex 2025, la Joint Stars 2025 e la Grifone 2026. Questo biennio si è caratterizzato poi per un’intensa attività formativa, sia interna, rivolta al personale del Corpo, che esterna, rivolta a professionisti, formatori e manutentori di presìdi antincendio. Diverse le convenzioni e gli accordi quadro stipulati con altri Enti, tra cui da segnalare quella con l’Università di Cagliari e con AREUS, che hanno portato allo sviluppo di progetti concreti di comune interesse sui temi della prevenzione e del soccorso. Così come le iniziative rivolte ai ragazzi, quali ad esempio nel corso di quest’anno i Campi Giovani ad Olbia ed il Servizio Civile nelle sedi dei Comandi Provinciali e della Direzione Regionale.

“Lascio la Direzione regionale per la Sardegna dopo un biennio intenso durante il quale ho avuto modo di apprezzare quotidianamente l’alta ed indiscussa professionalità nonché la generosità dei Vigili del fuoco sardi – ha dichiarato Nicola Micele – Con loro sono riuscito a cementare solidi legami umani, oltre che professionali, che non dimenticherò. Ringrazio tutte le autorità istituzionali, militari, religiose e della società civile della Sardegna con cui in questi due anni ho potuto lavorare in piena sintonia per garantire il miglior soccorso possibile alla comunità in un territorio unico sotto molteplici punti di vista, prezioso ed estremamente stimolante”.



Francesco Orrù, nativo di Mogoro, nel cuore della Marmilla, ingegnere elettrotecnico, è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1995 presso il Comando provinciale di Sassari, dove ha ricoperto fino al 2009 l’incarico di Vice Comandante. Ha poi guidato i Comandi provinciali di Asti, Cuneo, Alessandria, Cagliari (2019-2021), Perugia, Genova e, dal giugno 2025, Torino, retto gli uffici del Soccorso pubblico, della Colonna mobile regionale e del servizio AIB presso le Direzioni regionali del Piemonte e della Sardegna, ed è stato Dirigente vicario del Comando di Torino. Nelle grandi emergenze nazionali ha diretto il Centro Operativo Avanzato di San Prospero durante il sisma in Emilia del 2012 e il Nucleo Interventi Speciali durante il sisma del Centro Italia del 2016-2017. Esperto di prevenzione incendi e di rischio di incidente rilevante, ha coordinato numerosi gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale, svolge da trent’anni attività di docenza ed è autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche.



“Rientrare in Sardegna è per me, prima di tutto, un ritorno a casa – ha dichiarato Francesco Orrù – Sono nato a Mogoro e, ovunque il servizio mi abbia portato, ho sempre custodito con orgoglio le mie radici sarde. Qui ho mosso i primi passi nel Corpo, al Comando di Sassari, dove ho prestato servizio per quasi quindici anni, e qui sono tornato più di recente alla guida del Comando di Cagliari e degli uffici operativi di questa stessa Direzione regionale. Conosco bene la professionalità, la generosità e lo spirito di servizio dei Vigili del fuoco sardi, così come le sfide di un territorio tanto straordinario quanto impegnativo, a partire dalla lotta agli incendi boschivi. Torno arricchito dalle esperienze maturate in questi anni alla guida di diversi Comandi in Piemonte, Liguria e Umbria, che intendo mettere al servizio di questa terra, in continuità con il lavoro svolto dall’ing. Micele, che ringrazio, e in stretta collaborazione con le istituzioni e con tutte le comunità dell’isola”.

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