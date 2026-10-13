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Vigili del fuoco

Ricerca di persona anziana nei pressi di Montemarcello. Ritrovata in zona impervia

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella serata del 12/10/2026 il comando dei vigili del fuoco di La Spezia è stato allertato per la ricerca di una persona anziana nei pressi di Montemarcello.

Il signore,non residente in provincia, faceva parte di un gruppo di turisti e nel pomeriggio si era allontanato da solo per fare una passeggiata senza poi fare rientro.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e con l’UCL ( unità di comando locale ) e sul posto erano presenti anche i carabinieri, il 118 e il soccorso alpino.

La persona dispersa è stata ritrovata dopo circa un’ora in zona impervia in buone condizioni ed è stata consegnata al 118.

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