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Scossa di terremo in Sicilia

Il Faro

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nella mattinata di lunedi 12 ottobre 2026 in Sicilia, nell’area etnea.

Secondo i dati disponibili, il sisma è avvenuto alle 07:23:38 ed è stato localizzato 4 chilometri a ovest di Bronte, in provincia di Catania. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 16 chilometri.

Il terremoto ha avuto una magnitudo ML 2.0, un valore contenuto ma comunque rilevato dalla rete di monitoraggio sismico.

L’epicentro è stato individuato nell’area di Bronte, sul versante nord-occidentale dell’Etna, una zona caratterizzata da una naturale attività geologica e sismica.

Data la magnitudo relativamente bassa, eventi di questo tipo possono essere avvertiti soltanto localmente, soprattutto dalle persone che si trovano nelle immediate vicinanze dell’epicentro.

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