VIDEO – Almeno 4 morti e 49 feriti in Pakistan a seguito del deragliamento di un treno diretto a Peshawar 

Il ministro delle Ferrovie Hanif Abbasi ha espresso il suo cordoglio per la perdita di vite umane, affermando di condividere il dolore delle famiglie colpite dal lutto, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale.

Ha ordinato alle autorità di garantire la migliore assistenza medica possibile ai passeggeri feriti e ha affermato che i risarcimenti sarebbero stati corrisposti ai deceduti e ai feriti in conformità con la polizza assicurativa delle Ferrovie del Pakistan.

Il ministro si è recato sul luogo dell’incidente per valutare la situazione e supervisionare le operazioni di soccorso. Nel frattempo, secondo quanto riportato nel comunicato, il servizio ferroviario via Lodhran e Jahanian è stato completamente ripristinato.

Parlando con Dawn, il macchinista Rizwan Abbas ha affermato che il treno viaggiava a 100 chilometri orari. “Il segnale era chiaro e, mentre stavo passando nei pressi della stazione di Sher Shah, ho sentito improvvisamente una spinta”, ha raccontato. Ha detto di aver azionato i freni e di essere riuscito a fermare il treno.

«Quando sono sceso dalla locomotiva e mi sono voltato, ho visto che le carrozze passeggeri erano deragliate e giacevano fuori dai binari. È stato orribile», ha detto. Abbas sostenne che il treno era in perfette condizioni di funzionamento.

Nel frattempo, le Ferrovie del Pakistan hanno allestito sportelli informativi e di assistenza attivi 24 ore su 24 in tutte le principali stazioni per guidare e assistere i passeggeri in seguito all’incidente.