14 ottobre 2026 – ore 13:00 – Questa mattina, poco prima delle 6:40, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio di balle di carta all’interno di un deposito della cartiera nel Comune di Duino Aurisina.

Si sono recati sul posto la squadra del distaccamento di Opicina, un mezzo con la riserva di bombole d’aria per gli autorespiratori e il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano.

È stato richiesto anche il supporto della squadra e dell’autobotte del distaccamento di Monfalcone. L’incendio era situato tra le balle di carta da riciclo all’interno del magazzino, adibito a deposito della produzione giornaliera: all’interno non c’erano persone.

I Vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a controllare le fiamme. Spento il fuoco sono iniziate le operazioni di smassamento e bonifica delle parti andate a fuoco e la messa in sicurezza di tutta l’area interessata dall’incendio.

https://www.triesteallnews.it/2026/10/duino-aurisina-rogo-in-un-deposito-della-cartiera