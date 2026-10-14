giovedì, Ottobre 15, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Duino Aurisina, rogo in un deposito della cartiera

Il Faro

14 ottobre 2026 – ore 13:00 – Questa mattina, poco prima delle 6:40, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio di balle di carta all’interno di un deposito della cartiera nel Comune di Duino Aurisina.

Si sono recati sul posto la squadra del distaccamento di Opicina, un mezzo con la riserva di bombole d’aria per gli autorespiratori e il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano.

È stato richiesto anche il supporto della squadra e dell’autobotte del distaccamento di Monfalcone. L’incendio era situato tra le balle di carta da riciclo all’interno del magazzino, adibito a deposito della produzione giornaliera: all’interno non c’erano persone.

I Vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a controllare le fiamme. Spento il fuoco sono iniziate le operazioni di smassamento e bonifica delle parti andate a fuoco e la messa in sicurezza di tutta l’area interessata dall’incendio.

https://www.triesteallnews.it/2026/10/duino-aurisina-rogo-in-un-deposito-della-cartiera

Potrebbe anche interessarti

Esplode una caldaia e scoppia l’incendio: fuga in strada, evacuato un palazzo

Il Faro

Incendio autovettura elettrica a Caroceto

Il Faro

Riordino Vigili del Fuoco, Conapo presenta memoria al Senato, migliorare il testo senza ritardare l’approvazione

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *