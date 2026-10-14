Un camion in fiamme, una forte esplosione e una colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri di Napoli. È quanto accaduto intorno alle 11 nella zona orientale della città, nell’area di via Argine, lungo la bretella stradale che collega il settore di Napoli Est con la direttrice verso il Centro Direzionale e la Statale 268.

Il conducente, secondo le prime informazioni, è riuscito ad abbandonare il camion e a mettersi in salvo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per gestire l’emergenza sono state chiuse l’uscita Napoli Centro e la direttrice in direzione di piazza Garibaldi. Traffico paralizzato all’ingresso di Napoli.

Mentre proseguivano gli interventi dei vigili del fuoco, la priorità è rimasta quella di mettere in sicurezza l’area e consentire la gestione dell’emergenza.

https://www.ilfattovesuviano.it/2026/10/esplode-camion-sulla-bretella-della-statale-268-incendio-gravissimo