Esplode una caldaia e scoppia l’incendio: fuga in strada, evacuato un palazzo

Porto d’Ascoli, 14 ottobre 2026 – Prima l’esplosione, poi l’incendio. Una palazzina Erap di 22 appartamenti è stata evacuata questa mattina a seguito di un’esplosione verificatasi sul terrazzo di un appartamento al secondo piano di via Foglia, a Porto d’Ascoli.

Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti assieme a carabinieri, Polizia e Pronto Soccorso, tutto sarebbe partito da una caldaia. Non sono però al momento chiare le cause che hanno portato allo scoppio. Nell’appartamento, dove vive una famiglia composta da quattro persone, erano presenti solo i figli che sono immediatamente fuggiti in strada, così come la maggior parte dei residenti del palazzo.

I soccorritori hanno però dovuto evacuare alcune persone anziane che sono state portate via in barella, per motivi precauzionali. Infatti, subito dopo l’esplosione è scoppiato un incendio, con il fumo che si è propagato per tutta la palazzina.

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