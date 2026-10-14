giovedì, Ottobre 15, 2026
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Furgone finisce nello scavo del cantiere dopo scontro: due feriti

Il Faro

In via Rodari, per una dinamica ancora da ricostruire, si sono scontrate un’auto, una Ford Kia, ed un furgone di una ditta di un autonoleggio. In seguito al violento impatto, il furgone andava a finire nello scavo di un cantiere della zona

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Gli operatori del 115 hanno dovuto estrarre le due persone a bordo dalle lamiere. I due sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale di Aversa. Recuperato il furgone con l’aiuto di una gru. 

https://www.ecaserta.com/news/482746994182/furgone-finisce-nello-scavo-del-cantiere-dopo-scontro-due-feriti

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