Incendio in un capannone: fiamme tra balle di fieno e materiali accatastati
Le fiamme, diverse balle di fieno e vario materiale di risulta stipate all’interno del capannone. Attimi di paura questa mattina in via Antonio Blado a Cerveteri.
Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri che dopo un rapido esame della situazione hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.
Un lungo intervento proprio a causa di tutto il materiale stipato all’interno della struttura. Per fortuna però i vigili del fuoco sono subito riusciti ad arginare l’incendio impedendo che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni e al ricovero animali lì vicino.
https://www.civonline.it/news/cronaca/1356239/incendio-in-un-capannone-fiamme-tra-balle-di-fieno-e-materiali-accatastati.html