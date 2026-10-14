giovedì, Ottobre 15, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio in un capannone: fiamme tra balle di fieno e materiali accatastati

Il Faro

Le fiamme, diverse balle di fieno e vario materiale di risulta stipate all’interno del capannone. Attimi di paura questa mattina in via Antonio Blado a Cerveteri

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri che dopo un rapido esame della situazione hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. 

Un lungo intervento proprio a causa di tutto il materiale stipato all’interno della struttura. Per fortuna però i vigili del fuoco sono subito riusciti ad arginare l’incendio impedendo che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni e al ricovero animali lì vicino. 

https://www.civonline.it/news/cronaca/1356239/incendio-in-un-capannone-fiamme-tra-balle-di-fieno-e-materiali-accatastati.html

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