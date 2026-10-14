Scontro frontale tra un’auto e un furgone dei vigili del fuoco nella galleria di Cernobbio: grave una 21enne

È di quattro feriti, tra cui una ragazza di 21 anni in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina, 13 ottobre, nella galleria di Cernobbio. Lo scontro frontale, avvenuto intorno alle 9.05, ha coinvolto una Fiat guidata dalla giovane e un furgone dei vigili del fuoco sul quale viaggiavano tre uomini. L’incidente ha provocato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, con entrambe le corsie di marcia chiuse alla circolazione e gravi disagi anche in città.

Ad avere la peggio è stata la ragazza, che ha riportato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

A bordo del furgone dei vigili del fuoco si trovavano invece tre uomini di 25, 44 e 46 anni. Per loro le conseguenze sono state meno gravi: tutti hanno riportato traumi minori e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro frontale.