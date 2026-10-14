VIDEO – Concluso a Tarvisio un corso nazionale SAF avanzato, organizzato dalla direzione regionale VV.F. del Friuli Venezia Giulia

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso a Tarvisio un corso nazionale SAF (Speleo Alpino Fluviale) avanzato, organizzato dalla direzione regionale VV.F. del Friuli Venezia Giulia: 16 vigili del fuoco provenienti da 4 regioni hanno ottenuto la qualifica al termine di oltre 160 ore di formazione teorico-pratica.

L’addestramento ha visto i partecipanti impegnati nell’uso di attrezzature complesse e in manovre di soccorso tra le Alpi Giulie. Tra gli scenari affrontati, il recupero con una teleferica di 80 metri nell’Orrido dello Slizza, simulazioni notturne a Pontebba e sul Monte Lussari, ed esercitazioni ipogee nell’ex sito geominerario di Cave del Predil con il recupero di un operaio all’interno dello storico Pozzo Haier.

I nuovi vigili del fuoco SAF rappresenteranno ora un presidio di alta specializzazione per i soccorsi complessi in ambiente impervio e industriale nei rispettivi territori.