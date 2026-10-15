Cagnolina precipita in un dirupo di oltre 200 metri: salvata dopo due giorni di ricerche

È finita con un lieto fine la disavventura di Sofia, la cagnolina rimasta intrappolata in un dirupo di oltre 200 metri a Esperia. Per riportarla in salvo sono state necessarie operazioni complesse da parte dei Vigili del Fuoco, con l’intervento di personale specializzato e l’impiego di droni.

La prima chiamata è arrivata lunedì. Sul posto è intervenuta la squadra ordinaria dei Vigili del Fuoco di Cassino, che però non è riuscita a raggiungere l’animale a causa delle difficoltà legate alla conformazione del territorio

Le ricerche sono riprese martedì con il nucleo SAF, specializzato negli interventi speleo-alpino-fluviali, supportato dai SAPR, i Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Nella tarda mattinata, grazie all’impiego dei droni, Sofia è stata individuata. A quel punto i soccorritori hanno avviato le delicate operazioni di recupero, utilizzando circa 300 metri di corde e predisponendo una calata di oltre 200 metri per raggiungere il punto in cui si trovava la cagnolina.

Intorno alle 14 i Vigili del Fuoco sono riusciti finalmente a raggiungere Sofia. È quindi iniziata la lunga risalita, conclusa intorno alle 18, quando l’intervento si è chiuso con il recupero dell’animale.

La buona notizia è arrivata al termine di ore di lavoro in condizioni difficili: Sofia è stata salvata ed è in ottime condizioni. Una storia a lieto fine che mette in evidenza la preparazione e la determinazione delle squadre impegnate nei soccorsi.