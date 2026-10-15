Drammatico incidente a Torre del Greco, tre feriti dopo uno schianto, grave una donna di 77 anni

Drammatico incidente nella notte, a Torre del Greco. Intorno all’1,30 di giovedì 15 ottobre due auto si sono scontrate all’incrocio tra corso Avezzana e via Circumvallazione. L’impatto tra un suv e una Peugeot 107 è stato violentissimo: l’auto di grossa cilindrata si è ribaltata finendo sul marciapiedi mentre l’utilitaria sulla quale viaggiavano due giovani ha riportato il parabrezza sfondato e pesanti danni alla parte anteriore.

Tre le persone ferite, tra cui una donna di 77 anni con lesioni gravi ma non in pericolo di vita. Stabilizzati sul posto dagli specialisti del 118, i feriti sono stati poi trasferiti all’ospedale del Mare e al Maresca.

Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco che stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente: secondo una ricostruzione ancora parziale, l’impatto tra i due veicoli potrebbe essere stato causato dall’alta velocità e dalla mancata precedenza di una delle due vetture.

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