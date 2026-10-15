il Capo del Corpo Nazionale Marco Ghimenti in visita al Comando provinciale di Imperia. “grande attenzione e disponibilità”

Il Sottosegretario di Stato On. Emanuele Prisco, insieme al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ing. Marco Ghimenti e al Direttore Regionale ing. Vincenzo Lotito, si sono recati in visita oggi, 15 ottobre 2026, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, accompagnati dal Prefetto Antonio Giaccari.

Salutementale Imperia

Sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco arch. Giancarlo Paternò. Come evidenziato dallo stesso ing. Ghimenti, la sua visita in Liguria rappresenta la prima uscita ufficiale dalla nomina a Capo del Corpo Nazionale. Un motivo di orgoglio per il Comando Provinciale di Imperia.

Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo, nel corso del quale sono stati analizzati vari aspetti operativi e gestionali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia e dei Distaccamenti da esso dipendenti, con una particolare attenzione per il Distaccamento di Ventimiglia. Vista l’ampiezza del territorio coperto dal Distaccamento di Ventimiglia e la sua vicinanza al confine, è infatti allo studio la possibilità di incrementarne il personale operativo.

Il Sottosegretario di Stato On. Prisco, il Capo del Corpo Ghimenti e il Direttore Regionale Lotito hanno mostrato grande attenzione ed espresso disponibilità ad affrontare le questioni loro sottoposte. Un ringraziamento e piena soddisfazione sono stati espressi dal Comandante Provinciale Paternò.

https://imperiapost.it/831112/vigili-del-fuoco-il-capo-del-corpo-nazionale-marco-ghimenti-in-visita-al-comando-provinciale-di-imperia-grande-attenzione-e-disponibilita-le-immagini#google_vignette