La Spezia – visita istituzionale del Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Si è tenuta oggi a La Spezia la visita istituzionale del Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Distaccamento Portuale dei Vigili del Fuoco.

La giornata si è aperta in mattinata presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Accompagnato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti, dal Direttore Regionale VV.F. della Liguria, Vincenzo Lotito, e dal Comandante Provinciale, Maria Francesca Conti, il Sottosegretario ha incontrato il personale e visitato il nuovo Centro regionale di Formazione Territoriale. Quest’ultimo rappresenta un polo didattico e addestrativo di eccellenza, recentemente riqualificato per ospitare fino a 500 unità annue e dotato di avanzati supporti tecnologici, tra cui un simulatore per la formazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

La visita è proseguita a Calata Malaspina per la cerimonia di inaugurazione del nuovo Distaccamento Portuale, alla presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (ADSP), Bruno Pisano, e delle massime autorità civili e militari del territorio.

La nuova struttura, che si sviluppa su un’area di pertinenza di 1.500 mq e una superficie coperta di quasi 600 mq ad altissima efficienza energetica, ospita i nuclei specialistici Nautici e Sommozzatori del Corpo. L’opera è stata realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, in sostituzione della sede preesistente ormai non più compatibile con i piani di sviluppo dello scalo.

L’attivazione di questo nuovo presidio assume una valenza strategica fondamentale. Il porto di La Spezia rappresenta infatti uno dei principali scali commerciali del Mediterraneo e un nodo cruciale della rete transeuropea dei trasporti. Il territorio di competenza è caratterizzato dalla presenza di infrastrutture critiche e sensibili, tra cui rilevanti insediamenti della Marina Militare, poli cantieristici e il rigassificatore GNL di Panigaglia.

“La sinergia tra le istituzioni dello Stato, ben rappresentata oggi dalla fruttuosa collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Autorità di Sistema Portuale, è la chiave per garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini e del tessuto produttivo,” ha dichiarato il Sottosegretario. “Con questa nuova struttura, moderna e funzionale, potenziamo il dispositivo di prevenzione e soccorso in un’area nevralgica per l’economia e la logistica dell’intera Nazione, assicurando al contempo condizioni di lavoro migliori e più sicure per gli operatori specializzati, chiamati quotidianamente a operare in contesti complessi.”