Lo scorso 30 settembre la commissione mobilità di Roma Capitale si è nuovamente riunita per discutere l’ipotesi di un nuovo parcheggio temporaneo presso l’ex Velodromo dell’EUR.

Rispetto alla precedente convocazione, EUR SpA ha effettuato alcuni approfondimenti, arrivando a proporre una nuova ubicazione della struttura provvisoria. Rispetto all’originaria collocazione su via della Tecnica, l’ente ha proposto il posizionamento su viale dei Primati Sportivi, a 50 metri dalla posizione immaginata in prima battuta.

Più freddo il consigliere capitolino Di Stefano, che ha sottolineato come già in via dei Primati Sportivi sia presente un ampio parcheggio sottoutilizzato e come la prossimità della nuova struttura sia fondamentale.

La struttura immaginata avrà comunque un carattere provvisorio, di 3-4 anni. Resta ancora da sciogliere il nodo della gestione della sosta, se in capo a EUR SpA o a Roma Capitale mediante affitto dell’area.

Successivamente, infatti, sono previsti piani di sviluppo dell’ex Velodromo a cura dell’Ente EUR.

https://www.odisseaquotidiana.com/2026/10/parcheggio-ex-velodromo-via-agli-approfondimenti-sulla-nuova-infrastruttura.html