Tragedia sul lavoro, operaio muore al porto di Cagliari schiacciato da tubi

Un operaio è morto al porto industriale di Cagliari. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Ma, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di 61 anni, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava.

A fare scattare l’allarme è stata una persona che, transitando nell’area dello scalo sardo, ha visto il corpo dell’operaio. Sul posto sono arrivati subito anche i medici del 118. Purtroppo, però, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nell’area gestita da Grendi, dove anche i carabinieri della Compagnia di Cagliari e lo Spresal sono al lavoro per ricostruire la vicenda. In particolare, bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico e stabilire se tutte le procedure previste durante le operazioni portuali sano state rispettate.

“Per ricostruire la dinamica dell’evento, l’intera struttura tecnica si è messa a disposizione degli uffici preposti”, precisa il gruppo Grendi in una nota. I due amministratori delegati, Costanza e Antonio Musso, stanno raggiungendo il porto sardo e, insieme a tutta la società, si sono detti “vicini alla grave perdita dei familiari e della comunità”.

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