VIDEO – Il crollo del tetto di una scuola in Pakistan ha causato la morte di almeno 32 bambini e un insegnante.

Lahore, Pakistan — Trentadue bambini e un insegnante sono morti e decine sono rimasti feriti giovedì mattina a causa del crollo del tetto di una scuola nel nord del Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità.

Le forti piogge notturne hanno reso instabile e successivamente crollato il tetto di un edificio a due piani della scuola pubblica Al Khair nella città di Peshawar, ha dichiarato alla CNN Bilal Ahmed dei servizi di soccorso locali.

Secondo l’ospedale Lady Reading di Peshawar, dove le vittime sono state trasportate, i bambini deceduti avevano un’età compresa tra i sei e i quattordici anni. Tra le vittime figura anche una donna di 25 anni.

Secondo i dati dell’ospedale, circa 50 bambini sono rimasti feriti nel crollo. Diversi di loro sono ancora sotto osservazione medica. Un video girato sul posto e ottenuto dalla CNN mostra ambulanze che sfrecciano per le strade strette e folle radunate fuori dall’edificio scolastico.

https://edition.cnn.com/2026/10/15/asia/pakistan-school-roof-collapse-deaths-intl-hnk