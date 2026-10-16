Almeno 19 feriti in seguito alla collisione tra un minibus e un treno vicino al Tunnel della Manica.

Una collisione tra un minibus e un treno navetta presso il cantiere dell’Eurotunnel nel nord della Francia ha provocato il ferimento di 19 persone giovedì sera, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Due persone sono state ricoverate in ospedale con ferite gravi ma non mortali, mentre altre 17 hanno riportato ferite lievi. Tra i feriti c’era anche l’autista del minibus.

Il minibus che trasportava camionisti si stava dirigendo verso l’ingresso del tunnel quando ha sbandato e ha urtato la fiancata del treno navetta che trasportava veicoli attraverso il trafficato Tunnel della Manica tra Francia e Inghilterra. Le autorità hanno confermato che il veicolo non si è ribaltato.

“Questa sera, sulla piattaforma di carico del sito Eurotunnel, si è verificato un incidente che ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di veicoli pesanti in procinto di salire a bordo di una navetta Le Shuttle”, ha scritto la prefettura del Pas-de-Calais su X.

https://www.euronews.com/2026/10/15/at-least-19-injured-as-coach-collides-with-train-near-channel-tunnel