Cassano Magnago, scontro tra due auto sulla tangenzialina: morta donna di 69 anni
Grave incidente stradale intorno alle 9.20 di oggi venerdì 16 ottobre sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Due auto si sono scontrate frontalmente e la conducente di una delle due, una donna di 69 anni, è morta sul colpo.
L’ipotesi, al vaglio, è quella di un malore della donna e la conseguente perdita di controllo del veicolo. Il conducente dell’altra auto ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese.
I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa per estrarre la donna incastrata nelle lamiere, purtroppo deceduta e hanno poi messo in sicurezza entrambi i veicoli incidentati La Polizia Locale, nel frattempo, ha chiuso completamente la tangenzialina per permettere le operazioni di soccorso e poi procedere ai rilievi.