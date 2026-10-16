I Vigili del Fuoco hanno ricordato il Capo Squadra Bartolomeo Califano, morto durante l’alluvione in Piemonte

Castellamonte – i Vigili del Fuoco hanno ricordato il Capo Squadra Bartolomeo Califano, morto il 15 ottobre 2000 durante l’alluvione che colpì il Piemonte e il Canavese.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Enrica e la figlia Sonia, i colleghi di Torino, di Ivrea e dei distaccamenti volontari, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte ing. Alessandro Paola, il Comandante Provinciale di Torino ing. Leonardo Giuseppe Giannace, il Sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza con il Vicesindaco Teodoro Medaglia, l’Assessore Cristina Filippone e la Consigliera Elena Pescetto, la Sindaca di Salassa Roberta Bianchetta, i Consiglieri regionali Fabrizio Ricca e Mauro Fava e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Dopo i saluti, sono stati deposti fiori nel torrente e sul ponte, dove una targa ricorda il suo sacrificio. Il cappellano del Comando di Torino ha impartito la benedizione. L’elicottero Drago ha sorvolato la zona in suo omaggio.

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