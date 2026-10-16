Inaugurato il nuovo distaccamento portuale di La Spezia col Sottosegretario Prisco e il Capo del Corpo Ghimenti

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Si è svolta nella giornata di ieri la visita istituzionale del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco in Liguria, accompagnato dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Marco Ghimenti e dal direttore regionale Vincenzo Lotito.

La giornata si è aperta a La Spezia con la visita al Comando provinciale e al nuovo Centro regionale di Formazione Territoriale, polo didattico riqualificato per accogliere fino a 500 unità all’anno e dotato di avanzate tecnologie, tra cui un simulatore per la formazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Successivamente, a Calata Malaspina, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Distaccamento Portuale, realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale. La struttura, estesa su 1.500 metri quadri ad altissima efficienza energetica, ospita i nuclei specialistici nautici e sommozzatori ed è destinata a potenziare il dispositivo di prevenzione e soccorso in un’area ad alta concentrazione navale, industriale e strategica.

Nel pomeriggio le autorità si sono recate presso il Comando provinciale di Imperia, accolte dal comandante Giancarlo Paternò. Durante il confronto sono stati analizzati gli aspetti operativi e gestionali del territorio provinciale, con un focus particolare sul potenziamento del personale del distaccamento di Ventimiglia in virtù dell’ampia zona di competenza e della posizione di confine.