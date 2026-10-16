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Tragedia sulle montagne russe negli Stati Uniti: un sedile si sblocca e un uomo precipita e muore

Il Faro

Un uomo sbalzato dal proprio sedile, caduto e deceduto in un parco divertimenti in Georgia. I testimoni hanno assistito con orrore alla scena: il quarantaduenne Hassan Jihad Ibn Kariem è stato sbalzato fuori dal suo posto, rimanendo per un istante sospeso sopra la vettura prima di urtare diverse persone e precipitare, perdendo la vita, nel parco Six Flags over Georgia. Brian D. Avery, esperto in gestione della sicurezza e attività nei parchi divertimento, ha discusso con Girish Sawlani di “The World” in merito alla sicurezza delle montagne russe e a cosa sia andato storto al Six Flags.

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