Tragedia sulle montagne russe negli Stati Uniti: un sedile si sblocca e un uomo precipita e muore

Un uomo sbalzato dal proprio sedile, caduto e deceduto in un parco divertimenti in Georgia. I testimoni hanno assistito con orrore alla scena: il quarantaduenne Hassan Jihad Ibn Kariem è stato sbalzato fuori dal suo posto, rimanendo per un istante sospeso sopra la vettura prima di urtare diverse persone e precipitare, perdendo la vita, nel parco Six Flags over Georgia. Brian D. Avery, esperto in gestione della sicurezza e attività nei parchi divertimento, ha discusso con Girish Sawlani di “The World” in merito alla sicurezza delle montagne russe e a cosa sia andato storto al Six Flags.