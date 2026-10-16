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VIDEO – Dallas, tubo di rifornimento si stacca e inonda di carburante la pista dell’aeroporto con un getto ad alta pressione

Il Faro

Momenti di tensione all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, in Texas, quando un tubo di rifornimento si è staccato da un aereo della compagnia American Eagle durante le operazioni di carico del carburante.

Nel video si vede il getto ad alta pressione investire la fusoliera e cospargere la pista, mentre l’addetto si allontana rapidamente.

Il carburante ha continuato a fuoriuscire per circa un minuto, prima che il flusso venisse interrotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell’aeroporto che hanno messo in sicurezza l’area e verificato l’assenza di inneschi.

Nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto.

https://www.rainews.it/video/2025/10/dallas-tubo-di-rifornimento-si-stacca-e-inonda-di-carburante-la-pista-dellaeroporto-4974de5c-2480-4619-97e1-a4471134c269.html

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