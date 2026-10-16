VIDEO – NAPOLI – Concluso il corso GPL LIGHT

VIGILI DEL FUOCO

Concluso al comando di Napoli il corso GPL LIGHT finalizzato all’approfondimento delle procedure operative e delle tecniche di intervento in presenza di gas di petrolio liquefatto (GPL).

L’attività formativa ha previsto momenti teorici, dedicati alle caratteristiche del GPL, ai rischi connessi alla sua presenza negli scenari incidentali e alle misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di soccorso, affiancati da esercitazioni pratiche mirate a consolidare le competenze tecniche e operative del personale.

Le attività addestrative hanno interessato diverse tipologie di contenitori, tra cui bombole da 15 litri, serbatoi per autotrazione e serbatoi per uso domestico. Particolare attenzione è stata dedicata alla simulazione della combustione del GPL in torcia alimentata da un serbatoio, consentendo ai partecipanti di confrontarsi con uno scenario operativo di particolare complessità utile ad approfondire le relative procedure di gestione in sicurezza.

Il corso è stato condotto da istruttori esperti del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) di Napoli.

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