VIDEO – Turchia: forti piogge causano il crollo di una casa costruita vicino al fiume – tre morti

ISTANBUL (AP) — Un violento nubifragio ha paralizzato Istanbul, allagato case e strade e causato almeno tre morti mentre i soccorritori evacuavano centinaia di persone rimaste bloccate.

Una casa costruita vicino al fiume è crollata. Il nubifragio di mercoledì sera ha allagato case e negozi, inondando strade e sottopassaggi, bloccando veicoli e causando il caos nel traffico nella città più grande della Turchia. In alcuni quartieri, l’acqua ha trascinato via le auto, facendole scontrare tra loro