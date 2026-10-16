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VIDEO – Turchia: forti piogge causano il crollo di una casa costruita vicino al fiume – tre morti

Il Faro

ISTANBUL (AP) — Un violento nubifragio ha paralizzato Istanbul, allagato case e strade e causato almeno tre morti mentre i soccorritori evacuavano centinaia di persone rimaste bloccate.

Una casa costruita vicino al fiume è crollata. Il nubifragio di mercoledì sera ha allagato case e negozi, inondando strade e sottopassaggi, bloccando veicoli e causando il caos nel traffico nella città più grande della Turchia. In alcuni quartieri, l’acqua ha trascinato via le auto, facendole scontrare tra loro

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