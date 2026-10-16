Vigili del Fuoco della Calabria protagonisti del confronto tecnico su prevenzione incendi in galleria e gestione degli incidenti stradali

VIGILI DEL FUOCO

Prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni per rafforzare la cultura della sicurezza e ridurre i rischi nei luoghi di lavoro e sulla strada. Sono stati questi i temi al centro della tappa regionale di “AIAS on the Road”, svoltasi a Catanzaro presso il Centro di Formazione e Addestramento di e-distribuzione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) in collaborazione con e-distribuzione, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, tecnici e professionisti per approfondire le principali criticità legate alla sicurezza stradale, ai lavori elettrici e ai cantieri edili, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e alla gestione delle emergenze.

L’evento, patrocinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), ha visto la partecipazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria con due contributi tecnici dedicati alla sicurezza stradale e alla gestione degli scenari incidentali.

Ad aprire i lavori è stato il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, ing. Maurizio Lucia, che ha rivolto i saluti istituzionali ai partecipanti, sottolineando l’importanza della prevenzione e della formazione quali strumenti essenziali per la tutela della pubblica incolumità.

Nel corso della sessione mattutina, dedicata alla sicurezza stradale e al rischio elettrico, il personale direttivo della Direzione Regionale Calabria ha approfondito due aspetti di particolare rilevanza per l’attività di soccorso e prevenzione.

Il Vicedirettore ing. Maria Paluccio ha illustrato il tema della sicurezza antincendio nelle gallerie, con riferimento agli aggiornamenti normativi e alle misure di prevenzione finalizzate a garantire condizioni di maggiore sicurezza in infrastrutture particolarmente complesse.

Il Direttore Sanitario dott. Fabrizio Cordasco ha affrontato la gestione operativa degli incidenti stradali, soffermandosi sulle procedure di estricazione dei feriti e sulle tecniche necessarie a prevenire il cosiddetto danno secondario durante le operazioni di soccorso.

La giornata di studio è proseguita con approfondimenti sulla sicurezza nei cantieri edili, sui lavori in quota, sull’impiego dei dispositivi di protezione, sulla gestione del rischio amianto e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, confermando il valore del confronto tra competenze tecniche e professionalità diverse.

La partecipazione dei Vigili del Fuoco ha rappresentato un’importante occasione per condividere esperienze operative, aggiornamenti normativi e buone pratiche, valorizzando il contributo del Corpo nella prevenzione dei rischi, nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia della vita umana.

La sicurezza si costruisce attraverso la prevenzione, la formazione e la collaborazione. In questa prospettiva, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza e nel consolidamento delle sinergie con le istituzioni e gli operatori del settore, a tutela dei lavoratori e dell’intera collettività.